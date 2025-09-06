DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar

Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Georgia'daki Hyundai-LG fabrikasındaki ICE baskınında gözaltına alınan 300'den fazla Güney Korelinin durumunu görüşmek üzere gerekirse Washington'a gidebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:02
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar

Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen Georgia'daki elektrikli araç akü fabrikasına düzenlediği baskında gözaltına alınan vatandaşların durumunu görüşmek üzere ABD'ye gidebileceğini söyledi.

Acil toplantı ve teyit edilen rakamlar

Cho, baskının ardından acil toplantı düzenlediğini ve gözaltına alınan 450'yi aşkın kişinin 300'den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğunu teyit etti. Bakan, 'Vatandaşlarımızın tutuklanmasından derin endişe duyuyor ve ağır bir sorumluluk hissediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakanlık adımları ve olası Washington ziyareti

Cho, bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bölgeye gönderilmesinin değerlendirileceğini belirtti ve gerekirse ABD yönetimiyle görüşmek için kendisinin Washington'a gideceğini ifade etti.

Baskının arka planı ve Seul hükümetinin tepkisi

Yonhap'a göre, ICE birimleri Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül'de baskın düzenlemiş; baskında yaklaşık 450 kişi gözaltına alınmış ve bunların 300'den fazlası Güney Koreli olarak bildirilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı 'endişe ve üzüntü' duyduğunu belirterek, 'ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar
3
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
4
Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem
5
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki
6
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında
7
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı