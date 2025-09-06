Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen Georgia'daki elektrikli araç akü fabrikasına düzenlediği baskında gözaltına alınan vatandaşların durumunu görüşmek üzere ABD'ye gidebileceğini söyledi.

Acil toplantı ve teyit edilen rakamlar

Cho, baskının ardından acil toplantı düzenlediğini ve gözaltına alınan 450'yi aşkın kişinin 300'den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğunu teyit etti. Bakan, 'Vatandaşlarımızın tutuklanmasından derin endişe duyuyor ve ağır bir sorumluluk hissediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakanlık adımları ve olası Washington ziyareti

Cho, bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bölgeye gönderilmesinin değerlendirileceğini belirtti ve gerekirse ABD yönetimiyle görüşmek için kendisinin Washington'a gideceğini ifade etti.

Baskının arka planı ve Seul hükümetinin tepkisi

Yonhap'a göre, ICE birimleri Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül'de baskın düzenlemiş; baskında yaklaşık 450 kişi gözaltına alınmış ve bunların 300'den fazlası Güney Koreli olarak bildirilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı 'endişe ve üzüntü' duyduğunu belirterek, 'ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.' dedi.