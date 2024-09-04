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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sivas'ta Vizyoner Açıklamalar

Özgür Özel, Sivas'ta partisinin kurultayında yerel seçim hedeflerini ve değişim planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sivas'ta Vizyoner Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Vizyoner Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta gerçekleştirilen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda konuştu. Özel, yerel seçimlerdeki hedeflerinin aldıkları %38'lik oyu %50'nin üzerine çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Kurultayda Değişim Vurgusu

Özel, Sivas Kongresi'nin 105. yılı vesilesiyle yeniden bir araya geldiklerini belirterek, geçen yılki seçimlerde yaşanan hayal kırıklıklarını dile getirerek, "O günlerde kimseye hayal kurduramayacak bir ortam vardı. Biz de dedik ki, artık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. CHP değişecek, Türkiye değişecek" dedi.

Kapsamlı Bir Değişim Süreci

Kurultayın sloganının 'değişim' olduğuna dikkat çeken Özel, bu değişimi sadece kişilere indirgemenin yetersizlik olacağını vurguladı. 5 Kasım kurultayı ile birlikte partinin önünü açacak adımlar atacaklarını ve program değişikliğine gideceklerini ifade etti.

Yerel Seçim Stratejisi

Özel, yerel seçimlerin ardından hedeflerinin millete daha fazla ulaşmak ve onların taleplerini dinlemek olduğunu vurguladı. "Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı yukarı çıkarmaktır" şeklinde konuştu.

Uluslararası Hedefler

Ayrıca, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin de partinin ana hedeflerinden biri olduğunu belirten Özel, Türkiye’nin, dost ülkelerle geliştirilmiş ilişkileri sürdüreceğini ifade etti.

İktidar Yürüyüşü

Özel, "İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor" diyerek katılımcıları Ankara'ya davet etti. Kurultay, CHP'nin eski genel başkanlarının da katılımıyla gerçekleşti.

Özgür Özel, toplumsal birliği ve partinin demokratik kimliğini geliştirme yönündeki hedeflerinde kararlılık vurgusunu sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılarak konuşma yaptı.

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