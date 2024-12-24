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CHP'li Sarıgül: Af Düzenlemesi 2025 Yılına Şart

Mustafa Sarıgül, 2025'te TBMM'ye sunulacak 10. Yargı Paketi'nde af düzenlemesinin yer alması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:08
CHP'li Sarıgül: Af Düzenlemesi 2025 Yılına Şart

CHP'li Sarıgül, Af Beklentilerini Vurguladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'nde afla ilgili düzenlemelerin kesinlikle bulunması gerektiğini ifade etti.

2024 Yılı Sorunları Çözmedi

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının ülke problemlerine yönelik çözüm üretmede yetersiz bir yıl olduğunu savundu. AK Parti'nin geçtiğimiz yerel seçimlerde, vatandaşların feryadını duymadığı için ciddi oy kayıpları yaşadığını belirten Sarıgül, "2024 yılında halkın beklediği yasaların büyük çoğunluğu çıkarılmadı. 2025 yılına aynı sorunlarla gireceğiz," dedi.

AK Parti Eleştirileri

Sarıgül, 2002'den bu yana ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının sorunları çözmek yerine ertelemeyi tercih ettiğini, bu süreçte 2 bin 754 kanun çıkarıldığını ancak yapısal reformların yapılmadığını vurguladı. Bu durumun Türkiye'nin yüksek enflasyon, borç, faiz, artan yoksulluk ve işsizlik sorunlarını derinleştirdiğini dile getirdi.

Yeni Yıldan Umut Dolu Mesajlar

Toplumda büyük bir af beklentisi olduğunu ifade eden Sarıgül, yeni yılın kavganın değil barışın yılı olmasını temenni etti. Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi.

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