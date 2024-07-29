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Çin'de Yapay Zeka Temelli Buluş Patentleri 378 Bine Ulaştı

2023 yılında Çin'de yapay zeka temelli patent sayısı 378 bine yükseldi, bu önemli bir artışı temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:17
Çin'de Yapay Zeka Temelli Buluş Patentleri 378 Bine Ulaştı

Çin'de Yapay Zeka Temelli Patentlerde Rekor Artış

2023 yılı itibarıyla Çin, yapay zeka odaklı buluş patentlerinde önemli bir başarıya imza attı. Ülke, bu yıl içinde yapay zeka temelli patent sayısını 378 bin olarak açıkladı.

Xinhua Ajansı'ndan Önemli Açıklama

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) yetkilisi Gı Şu, başkent Pekin'de yapılan bir basın toplantısında bu bilgileri paylaştı. Gı, geçen yıla nazaran patent sayısındaki artışın yüzde 40'tan fazla olduğunu belirtti.

Temel Dijital Ekonomi Sektörlerinde Patentler Yükseliyor

Gı, Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerine ait onaylanan patent sayısının 406 bin'e ulaştığını ifade etti. Bu sayı, ülkenin toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

Ekonomik Katkı

Ayrıca, Gı, Çin’deki temel dijital ekonomi sektörlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 10 oranında bir katkı sağladığını vurguladı.

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