Çin, Google'a Tekelleşme Soruşturması Başlattı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD merkezli internet devi Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği iddialarıyla bir soruşturma başlattığını açıkladı.

İnternet alanındaki artan rekabet ve ticari çatışmaların etkileri sürerken, Google, özellikle Çin ile ABD arasındaki ekonomik gerilimlerin son hedeflerinden biri haline geldi.

Google’a yönelik açılan soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek gümrük vergileri uygulaması sonrasında, Pekin yönetimince alınan çeşitli tedbirler ile birlikte duyuruldu. Ancak, soruşturmanın gerekçesi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Çin, sıkı bir içerik kontrolü uygulayarak Google’ın ana hizmetlerine erişimi yasağını sürdürmekte. Şirket, 2010 yılında Çin’deki temel iş faaliyetlerini sonlandırmasına rağmen, yurtdışına yönelik reklam satışlarından gelir elde etmeye devam ediyor. The Information internet sitesi, 2018 yılında Google’ın Çin pazarından elde ettiği gelirin 3 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Çin hükümeti, Trump’ın tarife artışına cevap olarak, ABD’den ithal bazı ürünlere yüzde 10 ila 15 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini ve belirli kritik madenlere ihracat kontrolü uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda, PHV ve Illumina gibi ABD’li firmalar, Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamalar nedeniyle “güvenilmez varlık” listesine alındı.

Geçtiğimiz yıl, Çin, ABD’li çip üreticisi Nvidia hakkında da tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Nvidia'nın Mellanox Technologies satın alma sürecinin, Çin’in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiği şüphesiyle harekete geçirildiği iddia ediliyor.

2023 yılında, Çinli yetkililer ayrıca hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlattı. Bu soruşturma sonucunda Micron’un kritik altyapı projelerini yürütmekte olan Çinli firmalara çip ve entegre devre satışının yasaklandığı bildirildi.