DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti: Op. Dr. Savaş Gündüz Başarıyla Yaptı

Cizre'de Op. Dr. Savaş Gündüz tarafından ilçede ilk kez gerçekleştirilen revizyon rinoplasti, kaburga kıkırdağı kullanılarak başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:04
Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti: Op. Dr. Savaş Gündüz Başarıyla Yaptı

Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti Başarıyla Gerçekleştirildi

Bölgedeki sağlık hizmetlerinde önemli adım

Şırnak’ın Cizre ilçesinde revizyon rinoplasti ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. İlçede ilk kez uygulanan bu ileri düzey burun cerrahisi, bölgedeki tıbbi imkanların geliştiğini gösteriyor.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Savaş Gündüz, daha önce burun estetiği geçirmiş ancak fonksiyonel ve estetik sorunları devam eden bir hastada operasyonu uyguladı.

“Daha önce burun estetiği ameliyatı geçirmesine rağmen fonksiyonel ve estetik sorunları devam eden bir hastaya uygulanan operasyonda, kaburgadan alınan kıkırdak dokusu kullanıldı. Yüksek cerrahi deneyim ve teknik hassasiyet gerektiren revizyon rinoplasti ameliyatı sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Revizyon rinoplasti burun yapısında ciddi deformasyon bulunan, solunum problemleri yaşayan ya da önceki cerrahiler sonrası yapısal bozukluk gelişen hastalar için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kaburga kıkırdağının sağlamlığı ve şekillendirilebilir yapısı sayesinde bu tür zorlu vakalarda başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilebilir’’ dedi.

Op. Dr. Savaş Gündüz, bu ameliyatın ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı ortaya koyduğunu vurguladı: ’’Bölge halkı açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu tür ileri düzey burun cerrahisi için artık büyük şehirlere gitme zorunluluğunun ortadan kalkması, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir rol oynuyor’’ diye konuştu.

CİZRE’DE YAPMIŞ OLDUĞU YÜZ GENÇLEŞTİRME OPERASYONU İLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN KULAK BURUN...

CİZRE’DE YAPMIŞ OLDUĞU YÜZ GENÇLEŞTİRME OPERASYONU İLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OP. DR. SAVAŞ GÜNDÜZ, İLÇEDE DAHA ÖNCE YAPILMAYAN REVİZYON RİNOPLASTİ AMELİYATINI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

CİZRE’DE YAPMIŞ OLDUĞU YÜZ GENÇLEŞTİRME OPERASYONU İLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN KULAK BURUN...

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
5
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
6
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama
7
Brüksel’de traktörlü protesto: Avrupalı çiftçiler Mercosur ve tarım politikalarını hedef aldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor