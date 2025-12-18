Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti: Op. Dr. Savaş Gündüz Başarıyla Yaptı

Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti Başarıyla Gerçekleştirildi

Bölgedeki sağlık hizmetlerinde önemli adım

Şırnak’ın Cizre ilçesinde revizyon rinoplasti ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. İlçede ilk kez uygulanan bu ileri düzey burun cerrahisi, bölgedeki tıbbi imkanların geliştiğini gösteriyor.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Savaş Gündüz, daha önce burun estetiği geçirmiş ancak fonksiyonel ve estetik sorunları devam eden bir hastada operasyonu uyguladı.

“Daha önce burun estetiği ameliyatı geçirmesine rağmen fonksiyonel ve estetik sorunları devam eden bir hastaya uygulanan operasyonda, kaburgadan alınan kıkırdak dokusu kullanıldı. Yüksek cerrahi deneyim ve teknik hassasiyet gerektiren revizyon rinoplasti ameliyatı sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Revizyon rinoplasti burun yapısında ciddi deformasyon bulunan, solunum problemleri yaşayan ya da önceki cerrahiler sonrası yapısal bozukluk gelişen hastalar için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kaburga kıkırdağının sağlamlığı ve şekillendirilebilir yapısı sayesinde bu tür zorlu vakalarda başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilebilir’’ dedi.

Op. Dr. Savaş Gündüz, bu ameliyatın ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı ortaya koyduğunu vurguladı: ’’Bölge halkı açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu tür ileri düzey burun cerrahisi için artık büyük şehirlere gitme zorunluluğunun ortadan kalkması, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir rol oynuyor’’ diye konuştu.

