Çocuklarda Burun Tıkanıklığı Okul Başarısını Düşürüyor: Op. Dr. Cevat Çelenk Uyarıyor

Op. Dr. Cevat Çelenk, çocuklarda burun tıkanıklığının uyku bozuklukları, dikkat eksikliği ve devamsızlık yoluyla okul başarısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:09
Manisa Şehir Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Cevat Çelenk, çocuklarda görülen burun tıkanıklığının sık görülen bir şikâyet olmasına rağmen öğrenme ve akademik başarı üzerinde önemli etkileri olduğunu açıkladı.

Sorunun yaygınlığı ve eşlik eden belirtiler

Çelenk, burun tıkanıklığının kulak burun boğaz polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biri olduğunu, her yaşta görülebilse de çocukluk çağında daha yaygın olduğunu belirtti. Sorun yalnızca nefes almakta güçlük vermekle kalmıyor; ağız açık uyuma, horlama ve uyku apnesi gibi problemler de tabloya eşlik edebiliyor.

Uyku kalitesi ve dikkat

Bu bulguların çocukların uyku kalitesini bozduğunu ve gündüz işlevselliğiyle okul hayatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Çelenk, "Uyku kalitesi bozulan çocuklarda dikkat eksikliği ve algılama problemleri daha sık görülmektedir. Bu da derslere odaklanmayı zorlaştırarak okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Devamsızlık ve sınav performansı

Burun tıkanıklığı olan çocukların daha sık hastalandığını, bunun sonucunda da okula devamsızlık oranlarının arttığını söyleyen Çelenk, devamsızlığın öğrenme sürecini aksatarak akademik başarıyı düşürebileceğini kaydetti. Ayrıca sınav sırasında yaşanan konsantrasyon sorunlarının, çocukların yeterince çalışmış olsalar bile beklenen başarıyı göstermesini engellediğini ifade etti.

Sosyal ve davranışsal etkiler

Çelenk, huzursuzluk, sinirlilik ve içe kapanma gibi davranış değişikliklerinin burun tıkanıklığı yaşayan çocuklarda daha sık görülebildiğini; ayrıca sınıf içinde sürekli burnunu çeken veya burundan sesli nefes alan çocukların akranları tarafından dışlanma veya zorbalığa maruz kalabileceğini belirtti. Bu durumların çocuğun psikososyal gelişimini ve okul başarısını olumsuz etkilediğini ekledi.

Ailelere çağrı

Çelenk, ailelere burun tıkanıklığını sadece fiziksel bir sorun olarak görmemeleri uyarısında bulunarak, "Bu durum okul başarısını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Burun tıkanıklığı olan çocukların mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi faydalı olacaktır" dedi.

