Çorum Belediyesi'nden Sıkı Denetim: 105 Manav ve Market Kontrol Edildi

1 Kasım-15 Aralık denetimleri tamamlandı

Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek amacıyla şehir genelindeki manav ve marketlerde denetimlerini sıkılaştırdı. 1,5 ayda 105 işletmeyi denetleyen ekipler, mevzuata uymayan 30 esnafı uyararak bilgilendirdi.

Çorum Belediyesi Hal Müdürlüğü, sebze ve meyvelerin üretim bölgesinden tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreçte denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, ürünlerin ilk yüklendiği araç bilgileri, hale giriş-çıkış kayıtları, market, manav ve pazar esnafına ait bildirim, künye ve faturaların 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında titizlikle incelendiği vurgulandı.

Denetimler kapsamında ayrıca tezgâhlardaki ürünlerin genel kalite kontrolleri de gerçekleştirildi. 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Çorum mücavir alan sınırları içerisinde sebze ve meyve ticareti yapan market ve manavlara yönelik denetimlerin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde eksiklikleri bulunan veya yasal düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilen 30 esnaf uyarıldı ve yeniden ziyaret edilerek faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmeleri sağlandı. Uyarılara rağmen yasalara aykırı faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelere ise gerekli yasal işlemler uygulandı.

ÇORUM BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE KAYIT DIŞI TİCARETİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ŞEHİR GENELİNDEKİ MANAV VE MARKETLERDE DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. SON BİR BUÇUK AYDA 105 İŞLETMEYİ DENETLEYEN EKİPLER, MEVZUATA UYMAYAN 30 ESNAFI UYARDI.