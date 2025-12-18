DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Çorum Belediyesi'nden Sıkı Denetim: 105 Manav ve Market Kontrol Edildi

Çorum Belediyesi 1 Kasım-15 Aralık arasında 105 manav ve marketi denetledi; mevzuata uymayan 30 esnaf uyarıldı, bazı işletmelere yasal işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:47
Çorum Belediyesi'nden Sıkı Denetim: 105 Manav ve Market Kontrol Edildi

Çorum Belediyesi'nden Sıkı Denetim: 105 Manav ve Market Kontrol Edildi

1 Kasım-15 Aralık denetimleri tamamlandı

Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek amacıyla şehir genelindeki manav ve marketlerde denetimlerini sıkılaştırdı. 1,5 ayda 105 işletmeyi denetleyen ekipler, mevzuata uymayan 30 esnafı uyararak bilgilendirdi.

Çorum Belediyesi Hal Müdürlüğü, sebze ve meyvelerin üretim bölgesinden tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreçte denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, ürünlerin ilk yüklendiği araç bilgileri, hale giriş-çıkış kayıtları, market, manav ve pazar esnafına ait bildirim, künye ve faturaların 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında titizlikle incelendiği vurgulandı.

Denetimler kapsamında ayrıca tezgâhlardaki ürünlerin genel kalite kontrolleri de gerçekleştirildi. 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Çorum mücavir alan sınırları içerisinde sebze ve meyve ticareti yapan market ve manavlara yönelik denetimlerin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde eksiklikleri bulunan veya yasal düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilen 30 esnaf uyarıldı ve yeniden ziyaret edilerek faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmeleri sağlandı. Uyarılara rağmen yasalara aykırı faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelere ise gerekli yasal işlemler uygulandı.

ÇORUM BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE KAYIT DIŞI TİCARETİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ŞEHİR...

ÇORUM BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE KAYIT DIŞI TİCARETİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ŞEHİR GENELİNDEKİ MANAV VE MARKETLERDE DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. SON BİR BUÇUK AYDA 105 İŞLETMEYİ DENETLEYEN EKİPLER, MEVZUATA UYMAYAN 30 ESNAFI UYARDI.

ÇORUM BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE KAYIT DIŞI TİCARETİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ŞEHİR...

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
6
Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi
7
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler