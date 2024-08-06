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Çorum'da Hükümlülerin Yetiştirdiği Sebzeler İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Çorum'da hükümlüler, yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:49
Çorum'da Hükümlülerin Yetiştirdiği Sebzeler İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Çorum'da Umutlar Yeşeriyor

Çorum'da, Yeşeren Umutlar Projesi çerçevesinde hükümlüler tarafından yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına dağıtıldı.

Proje Hakkında

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında başlatılan bu proje, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, hükümlülerin tarımsal üretime yönlendirilmesini hedefliyor.

Yetiştirilen Sebzeler

Bu kapsamda, hükümlüler tarafından dikkatle yetiştirilen sebzeler, hasat dönemlerinde sosyal destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. 2024 yılı itibarıyla, toplamda 2.484 kilogram salatalık, 50 kilogram domates, 60 kilogram biber ve 147 kilogram fasulye hasat edilerek, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlar, Çorum İl Müftülüğü ne ait Kur'an kursları, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay Çorum Şubesi gibi yardım kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Devam Eden Yardım Süreci

Açıklamada, "Sezon boyunca dağıtıma devam edilecektir," ifadesi yer aldı.

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