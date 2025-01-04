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Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 01:29
Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Sungurlu-Ankara kara yolu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi.

Olayın Detayları

H.İ.Y. yönetimindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç, 16 yaşındaki A.B. tarafından kullanılan 19 EB 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hem sürücüler hem de araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan araştırmalarda, otomobil sürücüsü A.B.'nin daha önce cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı....

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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