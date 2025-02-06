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Çorum'da Üç Tekerlekli Motosikletin Çarptığı Cip Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da üç tekerlekli motosikletin çarptığı cip sürücüsü yaralandı. Olayda motosikletin freninin boşaldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:35
Çorum'da Üç Tekerlekli Motosikletin Çarptığı Cip Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Kazalar Devam Ediyor

Çorum'da bir trafik kazası daha yaşandı. Üç tekerlekli motosikletin çarptığı cip sürücüsü Rafet Ç. (70), olay anında aracından inmeye çalışırken yaralandı.

Kaza Anı ve Detaylar

Kaza, 19 MA 1207 plakalı motosikletin sürücüsü İbrahim Ahmet A. (35) tarafından Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletin freninin boşalması sonucunda, 19 EBD 742 plakalı cipten inen sürücü Rafet Ç.'ye çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri hemen yaralıya müdahalede bulundu. Kazanın şiddetiyle cipin kapısı koparken, motosikletin üzerindeki hurda malzemeler de yola saçıldı.

Bu kaza, Çorum'da son dönemlerde artan trafik kazalarına bir örnek olarak kaydedildi.

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