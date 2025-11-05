Çukurova Tropikleşiyor: Adana'da Ejder Meyvesi, Mango ve Avokado Sergilendi

Adana'da tarım fuarında ejder meyvesi, mango, avokado ve muz sergilendi; Yüreğir Ziraat Odası üretim çeşitliliği ve sera artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:37
Çukurova Tropikleşiyor: Adana'da Ejder Meyvesi, Mango ve Avokado Sergilendi

Çukurova’da Tropik Dönüşüm: Adana’nın Yeni Ürünleri Fuarda Tanıtıldı

Ejder meyvesinden mangoya; ziyaretçiler Adana’da yetiştiğine şaşırdı

Adana’da buğday, pamuk ve narenciye yerine son yıllarda ejder meyvesi, mango, avokado, muz ve yaban mersini gibi tropikal ürünlerin üretimi yaygınlaşıyor. Bu ürünler, tarım fuarında Yüreğir Ziraat Odası standında sergilendi.

Fuardaki stantta tropikal ürünlerle birlikte narenciye çeşitleri de ziyaretçilere ikram edildi. Tropikal meyveleri tadan vatandaşlar, ürünlerin Adana’da yetiştiğini öğrenince şaşırdıklarını belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova’nın iklim değişikliğiyle ürün çeşitliliğinin arttığını ifade etti. Doğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adana’nın ürün çeşitliliği çok fazla. Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40’ı Adana’da üretiliyor. Tropikal ürünlerin son yıllarda üretimi arttı. Adana’da her geçen gün sera ekimi artmakta. Pamuk ağaları eskiden Adana’da gündeme gelirdi ancak o devir kapandı. Adana yavaş yavaş tropikal ürünlere dönüyor, bu ürünlerin Adana’da yetiştiğini görenler şaşırıyor".

Vatandaşlardan Melek Didem Demirci de fuarda gördüğü tropik ürünlerin Adana’da yetiştiğini bilmediğini söyledi: "Adana’da normalde narenciye ünlüyken böyle tropik ürünleri görmek beni şaşırttı. Tatlarına da baktım ve çok beğendim. Adana’da yetiştiğini bilmiyordum, şimdi öğrendim".

Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en önemli buğday, pamuk ve narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, sera yatırımlarının artmasıyla birlikte tarımsal üretim profili de hızlı bir dönüşüm yaşıyor.

