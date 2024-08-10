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Çukurova Uluslararası Havalimanı Açıldı: Ekonomik Katkılar ve Yeni Ulaşım Olanakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında bölgeye sağlayacağı katkıları ve yenilikçi ulaşım projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:42
Çukurova Uluslararası Havalimanı Açıldı: Ekonomik Katkılar ve Yeni Ulaşım Olanakları

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Havalimanının tüm bölge için ekonomik ve turistik açıdan büyük bir sıçrama olacaktır, diyerek, yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Bölge Ekonomisine Katkılar

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgeye olan katkısını vurgulayarak, "Bu havalimanı, sadece Adana ve Mersin için değil, tüm Türkiye ve 85 milyon insan için hayırlı olacaktır" dedi.

Havalimanı Duyuruları ve Özellikleri

Erdoğan, havalimanının yıllık kapasitesinin 9 milyon yolcu olduğunu belirtirken, terminallerin büyüklüğü ve pist özellikleri konusunda bilgi verdi. Havalimanının 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre ana pist ile donatıldığını ifade etti.

İnşaat Süreci ve Yatırım Detayları

Erdoğan, havalimanının inşasının devlet bütçesinden tek kuruş harcamadan tamamlandığını aktararak, 608 milyon 500 bin avro olan yatırımın büyük bir ekonomik katkı sağladığını açıkladı. Ayrıca, 25 yıl içinde 297 milyon 100 bin avro kira gelirinin elde edileceğine dikkat çekti.

Kullanıcı Konforu ve Ulaşım Kolaylıkları

Havalimanının Adana ve Mersin şehirlerine olan konumunun avantajlarına değinen Erdoğan, 5 milyonu aşkın insana hizmet verecek bir proje olduğunu belirtti. Ulaşım yollarının da bu kapsamda geliştirilerek konfor ve güvenlik sağlandığı ifade edildi.

Hızlı Tren Entegrasyonu

Çukurova Havalimanı'nın Mersin, Adana ve Gaziantep hızlı tren hattına entegre edileceğini duyuran Erdoğan, hızlı trenle Mersin-Adana arası seyahat süresinin 35 dakikaya ineceğini belirtti.

Bölgenin İhracatında Çarpan Etkisi

Son olarak, havalimanının bölgenin ihracatını artırma potansiyeline vurgu yaparak, özellikle Mersin Limanı ve diğer sanayi bölgelerinin ürünlerini dünya ile buluşturacaklarını ifade etti. Erdoğan, Adana ve Mersinli vatandaşların bu yatırımın değerini kısa süre içinde göreceklerini belirtti.

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