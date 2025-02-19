Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Suriye'de Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden T.G., Suriye'de yakalandı. İncelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Suriye'de Yakalandı

Hakaret Paylaşımları Üzerine Harekete Geçildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yapan bir kişinin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda, bu kişinin 49 yaşındaki T.G. olduğu belirlendi.

Sürecin Detayları

T.G.'nin, İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ettiği ve Suriye'ye gittiği tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, "Şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonla T.G. Suriye'de yakalandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Ayrıca, Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından hakaret içeren içerikleri paylaşan 97 hesapla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve bu hesapların tamamının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi.

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