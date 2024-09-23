Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika-Türkiye İlişkilerine Dair Önemli Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düşünce Kuruluşları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Amerika ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu havadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, 5 Kasım'da yapılacak olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Seçimler sonucunda kim başkan olursa olsun, Amerika ile ilişkilerimizdeki üst düzey diyalog değişmeyecektir." dedi.

Küresel ve Bölgesel Sorunlara Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türk dış politikası perspektifinden küresel ve bölgesel gelişmelere dair ufuk turu yapmak istediğini ifade etti.

Erdoğan, "Uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı vazgeçilmez görüyoruz. Bugünün dünyasında bu ilkelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." şeklinde konuştu. Küresel meydan okumalar, bölgesel çatışmalar ve insani krizler konusuna da değinen Erdoğan, "Her gün yeni bir krize gözlerimizi açıyoruz. Çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İnsani Felaket ve Gazze'ye Dikkat Çekti

Erdoğan, Gazze'deki insani krizi de gündeme getirerek, "Gazze'de tam anlamıyla bir insani felaket yaşanıyor. 1.9 milyon insan yerinden edilmiş durumda ve sağlık merkezi sayısı ciddi şekilde azalıyor." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, kalıcı ateşkesin önemi ve insani yardımların engelsiz ulaşımının gerekliliğini vurguladı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelelerinin sadece Türkiye'nin değil, bölgenin güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi gruplara karşı verdikleri mücadelenin önemine vurgu yaptı.

NATO İlişkileri ve Ekonomik Hedefler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu belirtti ve Amerikalı dostlarıyla terörizme karşı destek beklediklerini ifade etti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına ticaret hacminin artırılması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Son olarak, Erdoğan, Türkiye'nin doğuya ve batıya yönelik işbirliğini geliştirme amacını sürdürdüğünü vurgulayarak, farklı uluslararası teşkilatlarla ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.