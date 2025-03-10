Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Strateji Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yeni Türkiye'nin rolünü anlamasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Strateji Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı Dostlara Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapında meydana gelen değişimlerin getirdiği yeni dengeler üzerine önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Avrupalı dostlarımızın yeniden şekillenen dünyada yeni Türkiye'nin rolünü kavramaları, stratejilerini de buna göre belirlemeleri temennimizdir" dedi.

Yeni Türkiye'nin Stratejik Önemi

Erdoğan'ın bu çağrısı, Türkiye'nin uluslararası arenada artan önemine dikkat çekmekte. Yeni Türkiye'nin, uluslararası ilişkilerdeki rolünün anlaşılmasını isteyen Erdoğan, Avrupa ile olan ilişkilerin güçlendirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

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