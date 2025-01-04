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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Hızlı Demiryolu Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hızlı demiryolu projesine karşı çıkmasına sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Hızlı Demiryolu Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Çorum ile Samsun arasında yıllardır beklenen hızlı demiryolu projesine yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Erdoğan, CHP'nin sadece hizmet götürmemekle kalmayıp, vatandaşa hizmet etmeyi de engellemeye çalıştığını belirtti.

Hızlı Demiryolu Projesinin Önemi

Erdoğan, Çorum ve Samsun'un ulaşım altyapısının modernleşmesi ve bölgelerin kalkınması açısından bu projenin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Hizmetimizi engellemeye çalışıyorlar, fakat biz millete olan sorumluluğumuzu yerine getirmekten geri durmayacağız," diye ekledi.

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik devam eden eleştirilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve partinin projelere karşı tutumunu gündeme getirdi.

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