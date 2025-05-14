Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Krizi ve Tarım Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Krizi ve Tarımı Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye’nin iklim krizinin etkilerini daha fazla hissettiğini belirten Erdoğan, bu dönemde tarım ve hayvancılığın öneminin arttığını vurguladı.

Çiftçilere Teşekkür Etti

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şura programında katılımcıları selamlayan Erdoğan, 81 ilde emek veren çiftçiler için sevgi ve selamlarını iletti. Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı, üreticilere helal ve bereketli kazançlar diledi.

Şura'nın Çalışmaları ve Stratejileri

Üç gün süren şura boyunca çok sayıda istişare yapıldığını ifade eden Erdoğan, sürdürülebilir tarım, sulama, bitkisel üretim, hayvan sağlığı gibi konuların ele alındığını belirtti. 16 ayrı çalışma grubunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlendiğini söyledi.

Yeni Destekleme Modeli ve Hedefler

Erdoğan, iklim krizinin tarımsal üretime etkisine dikkat çekerken, yeni bir destekleme modelinin devreye alındığını açıkladı. Çiftçilerin hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu planlamanın olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde göreceklerini belirtti.

Tarımda Destekleme Rakamları

Tarım destekleri konusunda da bazı önemli veriler paylaşan Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana 2,1 trilyon lira tarım desteği verildiğini ifade etti. 2025’te239 62,3 milyar lira ödeneceğini, yıl sonunda ise bu rakamın 135 milyar lira olacağını kaydetti.

Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörünün Türkiye’nin milli güvenliği için önem taşıdığını vurgulayarak, bu alana yönelik tüm çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılarak konuşma yaptı.