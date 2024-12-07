Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Önemli Törende ve Kongrede Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Etkinlikler, Gaziantep'te bugün gerçekleştirilerek önemli bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesine vesile olacak.

Etkinlik Programı

13:30'da başlayacak olan tapu teslim töreninin ardından, saat 15:30'da kongre programı başlayacak. Bu törenler, yerel halkın ve partinin önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplumda büyük bir beklenti oluşturan bu etkinlik, Erdoğan’ın Gaziantep’teki toplumla buluşmasını ve sosyal konut projelerinin tanıtımını sağlayacak.