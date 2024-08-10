Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Yılı: Halkın Tercihi ve Seçim Süreci

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Süreci

Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Bu tarihten itibaren, halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak önemli bir unvana sahip oldu.

Halkın İlk Seçimi

2007 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi yolunda bir adım atıldı. 10 Ağustos 2014'te gerçekleştirilen seçimde, Erdoğan oyların yüzde 51,7921 milyon 143 oy alarak halkın güvenini kazandı.

Sistem Değişikliği ve Yeni Seçimler

Türkiye, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni belirlemek için referanduma gitti. Referandum sonucu %51.41 "evet" oyu ile sonuca ulaşıldı. Bu sistem değişikliği sonrası, 24 Haziran 2018'de yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Burada, Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, ve diğer adaylarla yarıştı. Erdoğan, %49,25 oy ile birinci turdan lider çıktı.

İkinci Tur ve Yeniden Seçilme

İlk turda hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2023'te ikinci tura kaldı. İkinci turda, Erdoğan %52.16 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.

10 Yılda Neler Değişti?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına gelişiyle birlikte, Türkiye'deki siyasi dinamiklerde gözle görülür değişiklikler yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın 10 yıllık sürecini değerlendirdi ve "Milletimize hizmet yolunda nice yıllar dileriz," şeklinde ifade etti.

Bugün, Erdoğan göreve başladığı günden bu güne tam 10 yılı geride bıraktı.