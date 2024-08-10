Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Yılı: Halkın Tercihi ve Seçim Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te halkla buluşarak Cumhurbaşkanlığı görevine başladı ve 10 yılını doldurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Yılı: Halkın Tercihi ve Seçim Süreci

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Süreci

Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Bu tarihten itibaren, halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak önemli bir unvana sahip oldu.

Halkın İlk Seçimi

2007 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi yolunda bir adım atıldı. 10 Ağustos 2014'te gerçekleştirilen seçimde, Erdoğan oyların yüzde 51,7921 milyon 143 oy alarak halkın güvenini kazandı.

Sistem Değişikliği ve Yeni Seçimler

Türkiye, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni belirlemek için referanduma gitti. Referandum sonucu %51.41 "evet" oyu ile sonuca ulaşıldı. Bu sistem değişikliği sonrası, 24 Haziran 2018'de yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Burada, Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, ve diğer adaylarla yarıştı. Erdoğan, %49,25 oy ile birinci turdan lider çıktı.

İkinci Tur ve Yeniden Seçilme

İlk turda hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2023'te ikinci tura kaldı. İkinci turda, Erdoğan %52.16 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.

10 Yılda Neler Değişti?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına gelişiyle birlikte, Türkiye'deki siyasi dinamiklerde gözle görülür değişiklikler yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın 10 yıllık sürecini değerlendirdi ve "Milletimize hizmet yolunda nice yıllar dileriz," şeklinde ifade etti.

Bugün, Erdoğan göreve başladığı günden bu güne tam 10 yılı geride bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı