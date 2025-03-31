Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Ramazan Bayramı Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, iki liderin ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ramazan Bayramı Tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

İki liderin bu görüşmesi, uluslararası işbirliği ve dostluk bağlarını pekiştirme açısından önem taşıyor. Bayram dolayısıyla yapılan bu tür temasların, gelecek dönemlerde de sürdürülmesi bekleniyor.