Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile Görüştü

Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye ile Nepal arasındaki ikili ilişkiler yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Erdoğan, Türkiye'nin iktisadi ve ticari işbirliğini artırma arzusunu dile getirerek, bu alanda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Ayrıca, Erdoğan, Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de huzuru sağlamak adına yoğun bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı. Gazze'deki yerleşimlere yönelik İsrail saldırılarının yeniden başlaması üzerine ateşkesin yeniden tesis edilmesi için durmaksızın çalıştığını belirtti.

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