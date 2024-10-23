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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile BRICS Zirvesi'nde Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Putin'e teşekkür etti ve TUSAŞ'taki terör saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile BRICS Zirvesi'nde Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirve sırasında TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Terör Saldırısına Lanet

Erdoğan, terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu olayın yankıları zirvede önemli bir yer tuttu.

Putin ile Yapılan Görüşme

Görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti için Putin'e teşekkür eden Erdoğan, "Astana'daki görüşmeden sonra yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Banka Ödemeleri Üzerine Çalışmalar

Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında banka ödemelerindeki sıkıntıları aşmak için devam eden çabaları aktardı. "Hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız iki ülke arasında bir mekanizma tesis etmek üzere temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız da bir kurumlar arası çalışma başlatmış durumda." dedi.

Ödeme Platformu Geliştirme Çalışmaları

Erdoğan, yaptırım kapsamına girmeyen ticari ürünler için geçen hafta ilettikleri liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanacaklarını belirtti.

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