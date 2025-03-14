Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftarda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi. ‘İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz.’Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İftarı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sağlık çalışanlarının, zor zamanlarda gösterdikleri fedakarlıklara dikkat çeken Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına rahmet diledi. Ayrıca, ‘Salgınla mücadelede sağlık tesislerimizin önemi büyük.’ diyerek bu süreçteki başarıya vurgu yaptı.

Sözler ve Reformlar

Erdoğan, sağlık sisteminde son 2 yıl içinde yaşanan talep artışını, krize karşı aldıkları önlemlerle başarılı bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti. Aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması gibi yenilikçi adımların etkilerini gördüklerini ifade eden Erdoğan, ‘Hekimlerimizin çabalarını sahiplenmeleriyle insanlarımızın doğru tedaviye ulaşmasını sağlayacağız.’ dedi.

Türkiye Sağlık Alanında İlerliyor

Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin son 22 yılda nereden nereye geldiğini halkın çok iyi bildiğini belirtti. ‘Sağlık alanında birçok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastanelerimizin kapılarını vatandaşlarımıza açtık.’ diyerek geçmişte yapılan çalışmalarla bugünkü durum arasında önemli bir fark olduğunu vurguladı.

Şiddete Sıfır Tolerans

Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti asla kabul etmeyeceklerini yineleyerek, ‘Hayat kurtaran hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz.’ diyerek bu konudaki hassasiyetlerini belirtti.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri Töreni

İftar programının son kısmında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hazreti Muhammed’in tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiğini simgeleyen bir takdim yapıldı. Ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri töreninde sağlık alanındaki başarılı çalışmalara ödüller verildi.