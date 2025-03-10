Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile Gerginliğe Son Vermek İçin Tedbirler Alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin güvenliği için atılan adımları değerlendirerek, "Ülkemiz aleyhine bir gelişmenin olmaması için tedbir alıyoruz." dedi.

Suriye ile İletişim Süreci

Erdoğan, Suriye'deki durumu değerlendirerek, "Gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına telkinlerde bulunuyoruz," ifadelerini kullandı. Bu süreçte, iki ülke arasındaki iletişimin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, Türkiye'nin bölgedeki barış ve güvenliği koruma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.