Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Leyen Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki görüş birliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, Türkiye'nin, AB ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attığını ifade etti. Erdoğan, "Türkiye için AB üyeliği stratejik bir hedef ve bu üyeliğin hem ülkemize hem de birliğe önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye Konusundaki İş Birliği Önemli

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin de detaylı görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası noktalarında hemfikiriz" dedi. Suriye'nin içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda daha etkin bir destek sağlaması gerektiğini de vurguladı.

Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan Baas rejimi, Suriye halkı üzerinde büyük bir enkaz bıraktı. Bunların altından kalkabilmeleri için uluslararası toplumun iş birliği şarttır" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını da yineleyerek, "Türkiye, DEAŞ ve PKK'yı sahada bozguna uğratan tek ülkedir" dedi. Bölgenin geleceğinde bu tür terör örgütlerine yer olmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Tepki

Toplantıda İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Erdoğan, "İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük kısmının çocuklar ve kadınlar oluşturduğunu" söyledi. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik aciliyete vurgu yaptı.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Vizyon Beklentisi

Erdoğan, Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç duyulduğunu, AB Komisyonu'nun bu iradeyi sergileyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi düzenlenmesi gerektiğini ve ilişkilerin güçlendirilmesi için gerekli adımların atılmasını temenni etti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer de katıldı.