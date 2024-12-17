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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Görüşmesinde Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde Suriye'nin yeniden imarında uluslararası işbirliği gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Görüşmesinde Suriye Vurgusu

Erdoğan ve Al Sani, Suriye'nin Yeniden İmar Sürecini Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'nin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında durduğunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın sona ermesi için tüm terör örgütleriyle mücadelesinin devam edeceğini de kaydetti.

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