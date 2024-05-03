Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'deki narenciye sektörünü geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'deki narenciye sektörünü geliştirmek üzere "KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bir mutabakat zaptı imzaladı.



Görüşme, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda gerçekleşti ve imza töreniyle sonuçlandı. Toplantıda, narenciye sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılan anlaşmanın detayları ele alındı.

Mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için 15 bin tonluk bir soğuk hava deposunun inşa edildiğini ve orta vadede bu kapasitenin 40 bin tona çıkarılacağını belirtti. Yılmaz, ayrıca tesisin son teknolojiyle donatılacağını ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre dostu bir şekilde tasarlandığını ifade etti.

Projenin, güneş enerjisi kullanarak yeşil dönüşümü desteklemesi bakımından örnek bir proje olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile gerçekleştirilen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca projenin, KKTC'nin narenciye ticaretinde mevsimsel sorunları azaltarak üreticilere destek olacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağları vurgulandı ve Kıbrıs meselesine ilişkin gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı. Yılmaz, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin bu konuda tüm gayretiyle çalışacağını belirtti.

Törene, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.