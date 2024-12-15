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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Suriye Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri galasında Suriye'ye destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Suriye Destek Vurgusu

Fahrettin Altun, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Gala Programında Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" galasında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye’nin tarih boyu ve özellikle son 13 yıldır Suriye’nin yanında olduğunu belirterek, “Bundan sonra da Suriye’nin yaralarını saracak ve kalkınmasına katkı verecektir.” dedi.

Belgeselciliğin Önemi

TRT’nin "küresel yayıncılık misyonu" çerçevesinde düzenlediği ödül töreninde, belgesellerin savaş, çatışma ve insanlık suçları gibi tehditlerle yüzleşen çağda önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Altun, belgeselciliğin değerinin arttığını vurguladı.

Altun, belgesellerin kamusal diplomasinin bir aracı olduğuna dikkat çekerek, “Kameralar olmasaydı, Gazze'deki dramı yeterince göremeyecektik. Sednaya Cezaevi’ndeki zulmün belgelenmesi mümkün olmayacaktı,” dedi.

Türkiye'nin Mazlumlara Desteği

Altun, Türkiye'nin yalnızca Suriye değil, dünya genelinde mazlumlara sahip çıktığını belirtti. “Kimse sahip çıkmazken o mazlumlara sadece Türkiye sahip çıktı. Ege'deki botlarda kaybolan hayatlara, sınır kapılarında yaşanan zülümlere tanıklık ettik,” diye konuştu.

Sığınmacılar Konusundaki Duyarlılık

Altun, Türkiye’nin 13 yıldır sığınmacılara kapılarını açtığını ve bu süreçte medyanın da önemli bir sınavdan geçtiğini ifade etti. Bazı medyanın ırkçı bir tavır sergilediğini ancak bu yaklaşımın başarılı olamadığını vurguladı.

Belgesellerin Etik Önemi

Altun, belgesellerin etik bir çerçeveden anlatılmasının önemini vurgulayarak, “Gerçek kaynağından alınan öyküler çok daha mükemmeldir,” dedi. Belgesellerin hakikatin izlerini sürmenin yanı sıra insanlık adına önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Sonuç Olarak

Altun, “Belgeseller, izleyicileri harekete geçirebilir ve hakikatin savunuculuğunu yapar,” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Gala programında ayrıca TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fişekhane'de düzenlenen '15. TRT Uluslararası...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fişekhane'de düzenlenen '15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' gala programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fişekhane'de düzenlenen '15. TRT Uluslararası...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fişekhane'de düzenlenen '15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' gala programına katıldı.

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