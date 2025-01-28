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D-8 Teşkilatı'nın İstanbul'daki Yeni Binası Resmi Olarak Açıldı

İstanbul'da D-8 Teşkilatı Sekreteryası'nın yeni binası açıldı, önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:21
D-8 Teşkilatı'nın İstanbul'daki Yeni Binası Resmi Olarak Açıldı

İstanbul'da D-8 Teşkilatı'nın Yeni Binası Törenle Açıldı

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryası'nın İstanbul'daki yeni binası gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Kağıthane'de düzenlenen açılış etkinliğine, Teşkilat üyesi ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları ve çeşitli kamu ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Önemli Açıklamalar ve Taziye Mesajı

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, açılışta yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Imam, yeni binaya geçen yıl kasım ayında taşındıklarını ve bu süreçte destek sunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve üye ülkelere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın D-8 Üyeliği ve İşbirliği vurgusu

D-8 Zirvesi'nde Azerbaycan'ın oy birliğiyle D-8 üyeliğine kabul edildiğini hatırlatan Imam, Sekretarya’nın Azerbaycan'ın katılım sürecini hızlandırmak için yoğun bir şekilde çalışacağını belirtti. "Bu ayın başlarında Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının derhal uygulanmasını umut ediyoruz," dedi.

Türkiye'nin Rolü

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Imam, Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti. "Türkiye, Filistinlilere yönelik öncü bir rol oynamış ve D-8 içinde işgalcilere karşı güçlü bir ses olmuştur," dedi.

Diğer Katılımcıların Görüşleri

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Politikalar ve Örgütler Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Rıza Kağan Yılmaz ise Türkiye'nin D-8 teşkilatının ideallerine verdiği güçlü desteği vurguladı. Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice ise Kağıthane'nin coğrafi olarak İstanbul'un merkezinde bir konumda olduğunu ifade etti.

Kurdele Kesimi ve Protokol Ziyareti

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Sekreter Imam, açılışın ardından katılımcılarla birlikte yeni binayı gezdi.

İstanbul'da, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryasının yeni binasının açılışı dolayısıyla...

İstanbul'da, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryasının yeni binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kağıthane'deki yeni binanın açılışına, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam (ön sol 2), Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Politikalar ve Örgütler Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Rıza Kağan Yılmaz (sağ 4), Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice (sağ 2), Teşkilat üyesi ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları ve bazı kamu kurumları ve özel kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

İstanbul'da, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryasının yeni binasının açılışı dolayısıyla...

İstanbul'da, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryasının yeni binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kağıthane'deki yeni binanın açılışına, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam (ön sol 2), Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Politikalar ve Örgütler Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Rıza Kağan Yılmaz (sağ 4), Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice (sağ 2), Teşkilat üyesi ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları ve bazı kamu kurumları ve özel kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

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