DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu yönetimi ETB Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret ederek projeler, tarım ve turizm çalışmaları ve iletişim stratejilerini görüştü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:21
Görüşmede projeler ve iletişim stratejileri ele alındı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

ETB Başkanı Oral, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Ticaret Borsası olarak yürüttüğümüz projeler, hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimiz üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk" dedi. Oral, görüşmede özellikle tarım, hayvancılık, gastronomi ve turizm alanlarında yürütülen faaliyetlerin yerel ve ulusal basında daha etkin yer almasının önemine vurgu yaptı.

Oral, basına doğru ve şeffaf bilgi aktarımı konusunda da verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildiklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda DAGC Başkanı Ayhan Türkez ve DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, ETB Başkanı Hakan Oral'a Erzurum ekonomisine sunduğu katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Ayrıca DAGC Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt bir süre önce yayımlanan Suskun Kentin Çığlığı adlı kitabını ETB Başkanı Hakan Oral ve Meclis Başkanı Yavuz Güney'e takdim etti.

Ziyarette DAGC Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Kılıçoğulları, Mesut Gülrek, Soner İstanbullu, Talip Akpunar ve Orhan Bozkurt da yer aldı.

