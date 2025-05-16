Dakar'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü Coşkuyla Kutlandı

Dakar'da Uluslararası Aile Günü Kutlaması

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla özel bir yemek düzenledi.

Büyükelçi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum temsilcilerinin aileleri ve Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubu'na üye Asya ülkelerinin büyükelçileri, Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran temsilcileri ile aileleri bir araya geldi.

Sağman'dan Aile Vurgusu

Yemek öncesinde konuşma yapan Sağman, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurum temsilcileriyle bir aile ortamında çalıştıklarını vurgulayarak, aile kavramının kendisi için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Aile birliğinin Asya ülkeleri için de önemine değinen Sağman, bu yılki kutlamalara bazı Asya ülkelerinin temsilcilerini davet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Davetlilere aile gününü kutlayan Sağman, görev süreleri dolan iki büyükelçilik çalışanı için de duygusal bir veda konuşması gerçekleştirdi.

Programın Sonuna Dair Notlar

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Aile Günü" başlıklı videonun gösterimiyle sona erdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yemek verildi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde verilen yemeğe, büyükelçilik çalışanları ile Türk kurum temsilcilerinin aileleri ve Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubuna üye Asya ülkelerinden Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran Büyükelçileri ile aileleri katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yemek verildi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde verilen yemeğe, büyükelçilik çalışanları ile Türk kurum temsilcilerinin aileleri ve Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubuna üye Asya ülkelerinden Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran Büyükelçileri ile aileleri katıldı.