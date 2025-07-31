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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Masada Yer Almak Çözümün İtiçici Gücüdür'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, masada yer almanın çözüm sürecinde ivme kazandıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 17:05
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Masada Yer Almak Çözümün İtiçici Gücüdür'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Önemli Açıklamalar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Doğan, Meclis'te kurulacak komisyonun büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Masada yer almak, çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir" dedi.

Masada Yer Almak Neden Önemli?

Doğan, kurulacak komisyonun ilk toplantısından sonra bir yol haritasıyla ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkacağını belirtti. "Bu konuya ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor" ifadeleriyle başlayan Doğan, masada yer almanın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı ve Temsiliyet

Doğan, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tüm farklılıkların kendi özgünlükleriyle temsil edilebilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Bizim barış, demokratik çözüm ve bunlar için mücadele dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor" dedi.

Demokratik Çözüm Açıklaması

Güçlerin birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, bu yaklaşımın Meclis'te kurulacak komisyona da taşınması gerektiğini belirtti. "Biz, ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Aynı şekilde eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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