Demirci'de Ücretsiz Simit: Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay İçin Hayır

Demirci'deki Özlem Ekmek ve Simit Fırını, Ferdi Zeyrek ve 14 Aralık'ta vefat eden Gülşah Durbay anısına odun ateşinde pişen simitleri ücretsiz dağıttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:22
Özlem Ekmek ve Simit Fırını'ndan odun ateşinde pişen simitler

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir ekmek ve simit fırını, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile geçtiğimiz 14 Aralık Pazar günü vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına ücretsiz simit dağıttı.

Etkinlik, Demirci ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesinde, Makine Kimya Hüseyin Çamtepe Ortaokulu yanında bulunan Özlem Ekmek ve Simit Fırınında gerçekleştirildi. Vatandaşlara odun ateşinde pişirilen simitler ikram edildi.

Fırın sahibi Harun Çınar yaptığı açıklamada: "Odun ateşinde pişirdiğimiz İzmir gevreğini ücretsiz dağıttık. Merhum belediye başkanlarımızın ruhuna ithafen yaptık. Rabbim kabul eylesin" dedi.

Çınar, merhum başkanların kısa sürede halkın gönlünde yer edindiğini belirterek bu dönemde yöneticilerin halkın güvenini kazanmasının önemine vurgu yaptı. Hayır etkinliği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

