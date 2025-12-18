Denetimli Serbestlik 20. Yılında: Manisa'da İnsan Odaklı Adalet Vurgusu

Denetimli Serbestlik 20. Yılında Manisa Forumu

Manisa'da düzenlenen 'Denetimli Serbestliğin 20. Yılında Bilim, Uygulama ve İş Birliği Forumu'nda, denetimli serbestliğin bireyi topluma yeniden kazandıran yönü ve sosyal barışa katkısı öne çıktı. Etkinlik, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Foruma; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, protokol üyeleri, yargı mensupları, akademisyenler, denetimli serbestlik personeli, sivil toplum kuruluşları, yerel basın temsilcileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın Açılış Konuşması

Manisa Valisi Vahdettin Özkan programın açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bugün burada, hukuk devletinin en temel unsurlarından biri olan yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi ve bu güvenin önemli yapı taşlarından biri olan denetimli serbestlik sisteminin gelişimi ve geleceğini ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hukuk devletinin en temel dayanağı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı kadar, toplum nezdinde sahip olduğu güven düzeyidir. Bu anlayış doğrultusunda, yargı sistemimizin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve insan kaynağının niteliğinin artırılması yönünde kararlı adımlar atılmaktadır. Denetimli serbestlik, hukukun üstünlüğü perspektifiyle ele alındığında, yirmi yılı aşkın süredir ceza adalet sistemi içerisinde kurumsallaşan, insan odaklı ve onarıcı bir infaz anlayışının somut bir yansımasıdır. Bu süreçte hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik; makul sürede infaz, şeffaf denetim ve eşit uygulama ilkeleriyle birlikte güçlendirilmiştir. Suçun tekrarının önlenmesi, yalnızca cezalandırma yoluyla değil; bilimsel ve kanıta dayalı yaklaşımlar, risk ve ihtiyaç analizleri ile mümkündür. Denetimli serbestlik uygulamaları, bu yönüyle hem toplum güvenliğine hem de sosyal barışa önemli katkılar sunmaktadır. Yargı Reformu Stratejisi’nin 'güven ve memnuniyet' ekseni de bu anlayışla örtüşmektedir. İnsan odaklı, onarıcı ve telafi edici adalet anlayışı çerçevesinde; eğitim, rehabilitasyon ve sosyal uyumu merkeze alan uygulamalar, bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Adli sosyal hizmetlerle desteklenen etkin denetim modeli, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiren temel unsurlardan biridir. Öte yandan, cezasızlık algısıyla mücadelenin yolu; doğru bilgilendirme, şeffaflık ve kurumsal iletişimden geçmektedir. Akademi, uygulama ve medya arasında kurulacak sağlıklı iş birliği, yargı hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve toplumsal güvenin pekiştirilmesini sağlayacaktır. Geleceğe baktığımızda ise teknoloji destekli, veri temelli ve sürdürülebilir bir denetimli serbestlik vizyonu; adalet hizmetlerinin etkinliğini artırırken, yargıya duyulan güveni daha da güçlendirecektir. Bu toplantının; denetimli serbestlik başta olmak üzere ceza adalet sistemimizin daha da güçlendirilmesine, yargıya duyulan güvenin artmasına ve toplumumuzun geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker: 'İnsanı topluma yeniden kazandırıyoruz'

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker forumda yaptığı konuşmada şunları belirtti: "Bugün yalnızca bir sistemin 20 yıllık hikayesini konuşmak için değil; adaletin insan yüzünü, toplumsal barışın dayanaklarını ve iyileştirici adaletin gerçek anlamda ne ifade ettiğini birlikte düşünmek için bir aradayız. Bugün dünyada ceza adaletinin temel tartışmalarından biri şudur: Suçu sadece cezalandırmak mı, yoksa insanı yeniden topluma kazandırmak mı? İşte denetimli serbestlik, bu soruya Türkiye’nin verdiği en güçlü yanıttır. Bu sistem, yükümlüye sen artık yoksun demek yerine, seni topluma yeniden kazandırmak için yanındayız diyen bir yaklaşımdır. Ve bunun en somut örneklerini Manisa’da hep birlikte yaşıyoruz: Eğitim faaliyetleri, Kamuya yararlı işte çalışma programları, Bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Meslek edindirme kursları, Üniversite, belediye, meslek odaları ve sivil toplumla geliştirilen onlarca işbirliği Tüm bu çalışmaların merkezinde insanı merkeze alan bir adalet anlayışı bulunmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi 20 yılda olgunlaştı, gelişti ve bugün artık yalnızca bir infaz modeli değil, toplumsal dönüşümün de bir aracı haline geldi. Fakat bu dönüşümün sürdürülebilir olması, kurumların tek başına çabasından daha fazlasını gerektiriyor. Bunun için üniversitelerin bilgi birikimine, basının doğru bilgilendirme gücüne, sivil toplumun katkısına ve toplumun desteğine ihtiyaç var. Bugün öğrenciler aramızda. Sizler bu ülkenin yarınını inşa edecek olan yeni nesil hukukçular, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, iletişimciler ve sosyologlarsınız. Bu forumun en önemli muhataplarından biri sizlersiniz çünkü adalet sisteminin geleceğini siz şekillendireceksiniz. Bugün burada çok değerli konuşmacılar bizlerle olacak. Bu değerli katkılar, bize yalnızca bugünü değil yarının daha güçlü denetimli serbestlik modelini de düşünme imkânı sunacaktır. Bu forumun düzenlenmesine katkı sunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne, akademisyenlerine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün özverili personeline ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyor, forumun ülkemize, şehrimize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyorum."

Oturumlar: Cezasızlık Algısı, Medya ve Rehabilitasyon

Forum oturumları, Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı moderatörlüğünde yapıldı. Oturumlarda denetimli serbestliğin ceza adalet sistemi içindeki yeri, cezasızlık algısı, rehabilitasyon uygulamaları, eğitim faaliyetleri ve medyanın rolü çok boyutlu olarak ele alındı.

Köşe Yazarı Av. Cüneyd Altıparmak, denetimli serbestliğin toplumda 'ceza uygulanmıyor' algısını nasıl dönüştürebileceğini, yükümlülerin eğitim ve kamu hizmeti çalışmalarının caydırıcılık ve görünürlük etkisini değerlendirdi. Medya Yöneticisi Cengiz Aksan ise basının suç odaklı dili nedeniyle rehabilitasyon temelli uygulamaların görünürlüğünün zorlaştığını vurgulayarak, kurumlar arasında sürekliliği olan iletişimin önemine dikkat çekti. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise insan odaklı gazetecilik perspektifinden, kırılgan grupların hikayelerinin 'acındırma' yerine 'güçlendiren' bir dille aktarılmasının önemine değindi.

Akademik ve Uygulama Boyutu

Denetimli Serbestlik Kurucu Daire Başkanı Cumhuriyet Savcısı Dr. Vehbi Kadri Kamer, yirmi yıllık uygulama deneyimine dayanarak sistemin evrimini, suçun tekrarını azaltmadaki rolünü ve infazın bireyselleştirilmesindeki kazanımlarını aktardı. Kamer, önümüzdeki dönemde veri temelli değerlendirme mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan Manisa'daki uygulamalar, güçlü yanlar ve geliştirilmesi gereken alanlara dair bilgiler verdi; teknoloji, eğitim, rehabilitasyon ve paydaş iş birliklerinin sürdürülebilirlik için belirleyici olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Gökhan Kayır ise eğitim faaliyetlerinin dönüştürücü etkisi, gönüllülük sistemi ve toplumsal damgalanmanın hükümlüler üzerindeki etkileri üzerine akademik değerlendirmeler sundu.

Stantlar, Sergiler ve Kapanış

Forumda ayrıca Gönüllü Başvuru Standı, 'Özgürlüğün Renkleri' Fotoğraf Sergisi ve elektronik izleme yöntemleri tanıtım standı ziyaretçilere açıldı. Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi ve teşekkürlerin ardından sona erdi.

