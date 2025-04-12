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Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nda İYİ Parti Toplantısı Düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek, partisinin toplantısında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:28
Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nda İYİ Parti Toplantısı Düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya'da Etkinlikte

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Dervişoğlu katılımcı firmalar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Konya'nın Hoşgörüsü vurgulandı

Toplantıda, Konya'nın hoşgörü ve samimiyetin başkenti olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Konya'ya, bizdeki samimiyeti, yüreğimizdeki sevgiyi ve saygıyı görmezden gelmediği için teşekkür ediyorum. 'Konya bizi bağrına basacaktır.' diyordum, yanılmadım." dedi.

Çiftçilerin Sorunlarına Duyarlılık

Dervişoğlu, yukarıda bahsedilen tarım fuarını ziyaret ettikten sonra, bir esnaf ziyareti yaparak insanların sorunlarıyla yakından ilgilendi. "Vatandaşların düşünceleri ve sıkıntılarını benimle paylaştılar." şeklinde ifade etti.

Proje ve Çözüm Vurgusu

Dervişoğlu, yapılan ziyaretlerde elde edilen bilgilerin çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. "Tarım alanında yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gereken her türlü çözüm önerisini sunduk." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin Millet Vekilleri

Bölgenin sorunlarını çözmeye odaklanan İYİ Parti milletvekillerinin, diğer siyasi partilerin gelecek kurguları ve siyasi manevralarla meşgul olduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti milletvekilleri Türk milletinin gür sesidir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı (21. Konya Tarım Fuarı) gezdi, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), İYİ Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), İYİ Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

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