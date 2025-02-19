Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısında terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki etkisini yorumladı ve genç evlilik desteklerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:20
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Basın Toplantısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Suriye'deki yeni yönetimin YPG/PKK terör örgütü ile ilgili tutumu üzerinde durarak, "Bu terör örgütü orada var olduğu sürece yeni yönetim tam anlamıyla muktedir bir yönetim asla olamaz"

Türkiye'nin Askeri Varlığı

Destici, Türkiye'nin bölgede asker bulundurduğu sürece, "Türkiye de bu şartlarda askerini de elini de bu bölgeden çekmez, çekemez ve çekmemelidir"

Gençlere Destek İhtiyacı

Yeni evlenecek olan gençlere sağlanan devlet desteklerini değerlendiren Destici, "Devletimiz çeşitli destekler açıklamıştır. Ama bize göre hala yetersizdir""En azından bir bunun kadar da hibe olması gerekmektedir"

Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı

Son olarak HÜDA PAR'ın düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı""Ülkemizdeki tüm siyasi partiler etnik bölücülük yapmak yerine, demokratik parlamenter sistemle yönetilen tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi nasıl kurulduğunu ve nasıl faaliyet göstereceklerini belirleyen anayasa ve yasalara uymak zorundadır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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