Didim'de Atatürk Kültür Merkezi Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim ilçesine kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla merkez, Didim'in sanat ve kültür yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Merkezin sunduğu imkanlar

Didim Atatürk Kültür Merkezi; tiyatrodan konsere, sergilerden kültürel etkinliklere kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Merkez bünyesinde yer alan 735 kişi kapasiteli salon, geniş sahne alanı ve gelişmiş teknik donanımıyla hem ulusal hem de yerel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği nitelikte inşa edildi.

Merkezde tiyatro oyunları, konserler, söyleşiler ve çeşitli sahne sanatlarının sergileneceği etkinliklerin yanı sıra müzik, resim, dans, tiyatro, halk oyunları, spor ve eğitim gibi onlarca farklı branşta kursların düzenleneceği sınıflar bulunuyor. Sergiler, atölye çalışmaları ve kültürel programlar da düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Başkanın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açılışla ilgili olarak, "Kentimiz genelinde altyapıdan ulaşıma, kültür ve sanattan eğitime kadar her alanda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Didim ilçemize kazandırdığımız Atatürk Kültür Merkezi’nin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu önemli yatırımın, Didim'i kültür ve sanat alanında bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DİDİM’DE HİZMETE AÇILDI