DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı

DİGEM'de e-ticaret eğitimleri başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençlerin dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik yeni eğitim programlarını başlatıyor.

Proje ortakları ve amaç

Program, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Amaç, gençlerin dijital ekonomiye katılımını artırmak ve istihdam olanaklarını güçlendirmektir.

Eğitim içeriği ve hedef kitle

Sümerpark Ortak Yaşam Alanında faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek eğitimler, 18-29 yaş arası, çalışmayan gençler hedef alınarak planlandı. Programda katılımcılara e-ticaret, çevrim içi satış modelleri ve dijital girişimcilik alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimler kapsamında gençler, dijital pazarlama ve çevrim içi ticaret alanlarında temel bilgi ve beceriler kazanma fırsatı bulacak.

Katılım ve başvuru

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimlerde kontenjan sınırlı tutulacak. Başvurular 18-31 Aralık tarihleri arasında internet adresi üzerinden yapılabilecek.

