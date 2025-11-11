Dinar'da Uluköy-Akçaköy Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar saha incelemeleriyle sürüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Dinar ilçesindeki Uluköy-Akçaköy bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Çalışmalar, İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen ödenek ve Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hayata geçirildi.

Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özer ve Dinar KHGB Birlik Müdürü Feyzi Şen ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Uğuz, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirterek emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DİNAR İLÇESİNDE Kİ ULUKÖY-AKÇAKÖY BAĞLANTI YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI.