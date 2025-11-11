Dinar'da Uluköy-Akçaköy Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Dinar'daki Uluköy-Akçaköy bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı; ihalenin ardından ödenekle yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:17
Dinar'da Uluköy-Akçaköy Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Dinar'da Uluköy-Akçaköy Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar saha incelemeleriyle sürüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Dinar ilçesindeki Uluköy-Akçaköy bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Çalışmalar, İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen ödenek ve Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hayata geçirildi.

Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özer ve Dinar KHGB Birlik Müdürü Feyzi Şen ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Uğuz, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirterek emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DİNAR İLÇESİNDE Kİ ULUKÖY-AKÇAKÖY BAĞLANTI YOLUNDA SICAK...

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DİNAR İLÇESİNDE Kİ ULUKÖY-AKÇAKÖY BAĞLANTI YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI.

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DİNAR İLÇESİNDE Kİ ULUKÖY-AKÇAKÖY BAĞLANTI YOLUNDA SICAK...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri