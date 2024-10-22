Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefon üzerinden önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Maddeleri

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi için hazırlık çalışmaları yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Fidan ve Kulubayev, başkent Bişkek'te gerçekleştirilecek bu önemli toplantılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.