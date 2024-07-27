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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Hindistan ve Brunei Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Laos'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile bir araya gelen Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde çeşitli konuları masaya yatırdı.

Görüşmelerin İçeriği

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile gerçekleştirilen görüşmede, ikili siyasi ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. Özellikle Afganistan'daki mevcut durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konusu üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Brunei Dışişleri Bakanı Yusof ile yapılan toplantıda ise, ileride gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerin takvimi, Gazze'deki son gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (solda) ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (solda) ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (solda) ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (solda) ile bir araya geldi.

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