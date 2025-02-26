Diyanet Başkanı Erbaş'tan Gençliğe Vurgu: 'Dinamik Bir Nesil Yetiştirmek Amacıyla Çalışıyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin manevi değerler ve inançlarıyla donatılmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:53
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Gençliğe Vurgu: 'Dinamik Bir Nesil Yetiştirmek Amacıyla Çalışıyoruz'

Diyanet Başkanı Erbaş, Büyük Gençlik Buluşması'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Gençlik Buluşması" programında gençlerin inanç, kültür ve değerlerle buluşması gerektiğine dikkat çekerek, "Amacımız, gençlerimizin erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, yarınlara umutla bakabilen dinamik bir nesil olmaları ve medeniyet ufkuna sahip bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına katkı sunmaktır."

Dünyanın Zorlu Süreçleri ve Gençlerin Rolü

Erbaş, konuşmasında dünyanın zor ve çetin bir süreçten geçtiğini belirtti. "Bilginin, inancın ve ahlakın örselendiği, değerlerin itibarsızlaştırıldığı bir çağa tanıklık ediyoruz" diyerek, gençlerin bu çağda daha fazla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet'in Gençlik Hizmetleri

Diyanet'in, devletin ve milletin desteğiyle manevi danışmanlık alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Erbaş, "Bugün hamdolsun ülkemiz genelinde 1341 gençlik merkezinde hizmet veriyoruz." dedi. Ayrıca, "Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığını kurarak, gençlik hizmetlerimizi koordineli ve sistemli bir şekilde yürütüyoruz."

Proje ve Etkinliklerle Gençlere Destek

Erbaş, "Gençliğe Değer" projesi başta olmak üzere birçok farklı projeyle gençlerle bir araya geldiklerini aktararak, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde objektif edindiği tatillerde etkinliklerle bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağladıklarını vurguladı.

Erbaş, gençlerin, büyük bir milletin ve medeniyetin mensubu olduklarının farkına varmalarını istedi ve "Kendileri için bu minvalde bir hayat ve gelecek inşa etmelerini istiyoruz." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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