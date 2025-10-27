Diyanet-Sen'den Edirne'deki imam cübbeli ve alkol pozuna suç duyurusu

Diyanet-Sen Edirne Şubesi, imam cübbesiyle katılan kişi ve alkol şişesiyle 'dua' poz veren gruba ilişkin Edirne Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 17:42
Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden suç duyurusu: İmam cübbeli kişi ve alkol pozuna tepki

Diyanet-Sen Edirne Şubesi, kostüm etkinliğinde imam cübbesiyle yer alan kişinin de aralarında bulunduğu ve alkol şişesiyle 'dua' gibi poz veren gruba ilişkin Edirne Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa başvuru

Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesi'ne gelerek konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaryıkan'ın açıklaması ve gerekçe

Yaryıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyleyerek, dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı alması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında şunları kaydetti:

Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler.

Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Diyanet-Sen Edirne Şubesince, kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında...

Diyanet-Sen Edirne Şubesince, kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan (ortada) açıklamada bulundu.

