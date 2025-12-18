Diyarbakır'da CİMER Eğitimi: Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yönetimi

Diyarbakır'da "CİMER Uygulamaları, Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yönetimi Eğitimi" paneli

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen panelde, tüm kurumlarda görevli CİMER personeline yönelik eğitimler verildi.

Panelin açılışı

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Öğretmen Evi’nde düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel'in konuşması

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, CİMER temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Özyüksel, konuşmasında şunları ifade etti:

"CİMER’le ilgili olarak, daha önceki süreçte bölge başkanımız bizleri bilgilendirdi. Ancak ben başka bir hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Birkaç ay önce arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, özellikle Diyarbakır özelinde konuşuyorum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşması noktasında gerçekten çok ciddi problemler yaşandığını fark ettik. İnanın ki tüm motivasyonumuz, samimi anlamda motivasyonumuz bu bölgede yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını artıracak çalışmalar yapmak ve onların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak adına neler yapabileceğimizi düşünmek oldu. Biliyoruz ki toplumumuzda ve kamusal süreçlerde çözülmeyi, dokunulmayı bekleyen birçok sorun ve problem var. Ancak biz, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, bu soruna bir nebze olsun parmak basmak, bu konuda bir adım atmak istedik. Vatandaşlarımızın refah toplumuna ulaşması, bilgiye erişiminin kolaylaşması noktasında neler yapabiliriz, bu tıkanıklığı bir nebze olsun nasıl giderebiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Bu doğrultuda, yaklaşık birkaç ay önce böyle bir eğitimin düzenlenmesi yönünde bir irade ortaya çıktı. O günden bu yana hem bölge başkanlığımız hem Diyarbakır Valiliğimiz hem de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan arkadaşlarımız gerçekten ciddi bir çaba sarf ettiler"

Özyüksel, bu eğitimin temel amacının vatandaşların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, mesai arkadaşlarının süreçteki özverisini ve saha çalışmalarının önemini belirterek, bu eğitimle sahada somut sonuçlar alınacağını ümit ettiğini söyledi.

Eğitim uygulaması

Konuşmaların ardından eğitimciler, CİMER temsilcilerine uygulamalı ve kurumsal süreç yönetimine yönelik eğitimler verdi.

