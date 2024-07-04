Diyarbakır'da kaza: Pikap ile yolcu minibüsü çarpıştı 14 kişi yaralandı!

Kaza, Yukarısalat Mahallesi'ndeki bir kavşakta yaşandı. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü ile 72 AAG 837 plakalı pikap, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i çocuk 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır, Bismil ve Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazanın yaşandığı an, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kaza anının şiddetini ve araçların çarpışma anını net bir şekilde gözler önüne serdi.