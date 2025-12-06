Diyarbakır'da Takla Atan Araç: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Takla Atan Araç: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı ve kaldırıma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç takla atarak yol dışına çıktı ve kaldırıma sürüklendi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

