Diyarbakır'da Takla Atan Araç: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Yenişehir'de takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:13
Diyarbakır'da Takla Atan Araç: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Takla Atan Araç: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı ve kaldırıma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç takla atarak yol dışına çıktı ve kaldırıma sürüklendi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, TAKLA ATARAK YOLDAN ÇIKTI. FECİ...

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, TAKLA ATARAK YOLDAN ÇIKTI. FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, TAKLA ATARAK YOLDAN ÇIKTI. FECİ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
2
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak