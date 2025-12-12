DOLAR
Diyarbakır’da Tartışma Sonrası Ev Ateşe Verildi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Bağlar’da tartışma sonrası bir kişi evini ateşe verdi; yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:40
Olay ve Müdahale

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından 3 kişi dumandan etkilendi.

Soruşturma ve İddia

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe verdiği öne sürüldü. Şahsın çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

