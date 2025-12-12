Diyarbakır’da Tartışma Sonrası Ev Ateşe Verildi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Olay ve Müdahale
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından 3 kişi dumandan etkilendi.
Soruşturma ve İddia
Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe verdiği öne sürüldü. Şahsın çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.
