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Diyarbakır Lice'de 77 Kilogram Esrar Operasyonu

Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda 77 kg esrar ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:23
Diyarbakır Lice'de 77 Kilogram Esrar Operasyonu

Diyarbakır Lice'de Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Karahasan Mahallesi'nde Operasyon

Ekipler, ilçenin Karahasan Mahallesi'nde yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda, ağaçlık alanlara saklanmış olan 77 kilogram toz esrarı buldu. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine karşı önemli bir darbe niteliği taşıyor.

Jandarma, bu tür operasyonlarla uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

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