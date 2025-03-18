Doge'nin Telefonla Hizmet İptali Talepleri, Sosyal Güvenlik Sistemi için Risk Oluşturuyor!

Doge'den Şok Talep: Telefonla Hizmet İptali

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Sosyal Güvenlik İdaresi'nden (SSA) telefonla hizmet veren seçeneğin iptal edilmesini istediği iddia ediliyor. Axios haber platformunun 13 Mart'ı tarihli haberi, bu talebin SSA'nın operasyonlarından sorumlu komiser yardımcısı Doris Diaz tarafından imzalanan bir bilgi notuyla desteklendiğini ortaya koyuyor.

Sosyal Güvenlik Sistemi Risk Teşkil Ediyor

İddialara göre, çevrim içi sistemleri kullanarak kimliklerini doğrulayamayan kişilerin SSA işlemlerini telefonla gerçekleştirmelerine izin verilmeyecek. Bunun yerine, bu kişilerden şahsen bölge ofislerine başvurmaları talep edilmekte. Eski SSA çalışanları ve uzmanlar, DOGE'nin bu adımının sosyal güvenlik sistemini sakat bırakma riski taşıdığını öne sürüyor.

Engelli ve Yaşlı Bireyler Zor Durumda Kalabilir

Uzmanlar, engelli ve yaşlı bireylerin bölge ofislerine ulaşım sağlayabileceği zorluklar ve bu ofislerdeki yoğunluğun, hizmet alma sürelerini uzatacağını vurgulamaktadır. SSA çalışanları, bu notun DOGE'nin talebiyle hazırlandığını belirtirken, DOGE'nin amacının dolandırıcılık riskini azaltmak olduğu ifade ediliyor.

Günümüzde, SSA her ay 73 milyon kişiye emeklilik maaşı ödemesi ve maluliyet yardımları sağlamakta. Doge'nin bu talebinin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor.